«Мы становимся жертвами пропаганды»: норвежская журналистка побывала в Крыму

Симферополь, 19 ноября. Журналист из Норвегии после посещения Крыма рассказала, что «конфликт из-за Крыма гораздо сложнее, чем в одностороннем западном представлении».

Журналист норвежского издания Aftenposten этой осенью побывала в Крыму, где смогла оценить реальную обстановку на полуострове и пообщаться с местными жителями. В статье по результатам поездки она приводит пять примеров, говорящих о том, что взгляд крымчан сильно отличается от западного.

Во-первых, то, что преподносится как «российская аннексия» Крыма, местные жители называют «воссоединением с Россией».

Во-вторых, вопреки мнению НАТО и 100 стран-членов ООН о том, что референдум 2014 года был незаконным (по конституции Украины), эксперты-юристы из 23 стран, наблюдавшие за ходом референдума, сообщают, со ссылкой на статью 138.2 конституции Украины, что всенародный референдум, разрыв с Украиной и воссоединение с Россией были легитимными после государственного переворота на Украине в 1998 году.

Также журналист напоминает о том, что среди западных экспертов нет единого мнения по вопросу, были ли нарушены нормы международного права. Так, норвежец Петер Эребек, профессор юриспруденции, ссылается на статью 73 Устава ООН, в которой говорится, что главным принципом международного права является суверенитет народов, а значит народ Крыма имеет право самостоятельно определять свою судьбу.

Далее журналист ставит под сомнение позицию Запада по прекращению подачи электроэнергии всему населению Крыма Украиной в ноябре 2015 года в ответ на то, что Россия прекратила поставки газа на Украину после споров по поводу платы за газ, продолжавшихся целый год. Одобряя подобные действия, Европа словно закрывает глаза на тот факт, что министр энергетики Украины Владимир Демчишин еще 23 марта 2015 года заявил, что страна прекратит покупать российский газ с 1 апреля 2015 года, потому что больше в нем не нуждается.

«Что случилось бы, если бы какая-то страна в разгар зимы прекратила поставлять электроэнергию половине населения Норвегии?», — спрашивает журналист.

В искаженном виде транслируется и информация о положении крымских татар. Так, суды над экстремистами и террористами преподносятся как примеры преследования Россией крымско-татарского меньшинства.