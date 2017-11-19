Американцы высмеяли неудачную погоню ВВС США за «дроном-невидимкой из России»

Вашингтон, 19 ноября. Американцы в Сети высмеяли неудавшуюся погоню истребителя США за неопознанным летальным аппаратом в небе над границей между Калифорнией и Орегоном, заявив о «российском вторжении» в воздушное пространство Штатов.

О полете НЛО на высоте 10–12 км вечером 25 октября диспетчерам сообщили несколько гражданских пилотов. По их словам, белый объект пролетел несколько километров на север. И двигался со скоростью около 700 км в час.

На разведку и возможный перехват объекта направили несколько истребителей F-15, но погоня не увенчалась успехом. Пролет НЛО позже подтвердили в Федеральном управлении гражданской авиации США и представители ВВС США. Инцидент широко обсуждается пользователями американского сайта Reddit.

«Интересно, возможно ли, что это был русский самолет в нашем воздушном пространстве для разведывательных целей?», — задался вопросом один из них, отметив, что самолет, передвигавшийся с такой скоростью, «должен был быть военным».

Другой участник обсуждения сделал предположение, что это Россия проводила испытания в американском небе, проверяя «насколько хороши ее технологии». Такую гипотезу разделили в комментариях к новости об НЛО на сайтах западных СМИ. Некоторые из пользователей попытались рационально объяснить произошедшее, другие высказывали различные теории заговора, не исключая «российского вмешательства».

«Испытание нового самолета. Спите спокойно», — написал Astrocomical.

Пользователь Ron также поделился своими подозрениями о том что это был «российский или китайский самолет-невидимка». Более того, по его словам, случившееся пытаются скрыть от общественности, чтобы «спасти оборонные ведомства от позора, ведь иностранный военный самолет проник на территорию страны и ушел без последствий». Теорию о «российском экспериментальном дроне-невидимке» поддержал и пользователь Willis.