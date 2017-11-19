Французский полицейский расстрелял шесть человек из табельного оружия
Париж, 19 ноября. В Сарселе, расположенном в пригороде Парижа, полицейский расстрелял шестерых человек, трое из них погибли.
Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 18 ноября неподалеку от городской ратуши. В ходе бытовой ссоры сотрудник правоохранительных органов ранил возлюбленную, ее мать и сестру. Отец девушки и двое соседей погибли.
После стрельбы полицейский покончил с собой.
По предварительным данным, незадолго до происшествия девушка сообщила молодому человеку, что хочет расстаться.
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