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Французский полицейский расстрелял шесть человек из табельного оружия
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    Французский полицейский расстрелял шесть человек из табельного оружия

    12:23  19 Ноября 2017
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    Французский полицейский расстрелял шесть человек из табельного оружия

    Париж, 19 ноября. В Сарселе, расположенном в пригороде Парижа, полицейский расстрелял шестерых человек, трое из них погибли.

    Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел 18 ноября неподалеку от городской ратуши. В ходе бытовой ссоры сотрудник правоохранительных органов ранил возлюбленную, ее мать и сестру. Отец девушки и двое соседей погибли.

    После стрельбы полицейский покончил с собой.

    По предварительным данным, незадолго до происшествия девушка сообщила молодому человеку, что хочет расстаться.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #париж #убийство #франция #стрельба #полиция
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