Французский полицейский расстрелял шесть человек из табельного оружия

Париж, 19 ноября. В Сарселе, расположенном в пригороде Парижа, полицейский расстрелял шестерых человек, трое из них погибли.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 18 ноября неподалеку от городской ратуши. В ходе бытовой ссоры сотрудник правоохранительных органов ранил возлюбленную, ее мать и сестру. Отец девушки и двое соседей погибли.

После стрельбы полицейский покончил с собой.

По предварительным данным, незадолго до происшествия девушка сообщила молодому человеку, что хочет расстаться.