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Шаманов о наступательном оружии для Киева: «Хотелки» Климкина дестабилизируют ситуацию
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    Шаманов о наступательном оружии для Киева: «Хотелки» Климкина дестабилизируют ситуацию

    12:44  19 Ноября 2017
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    Шаманов о наступательном оружии для Киева: «Хотелки» Климкина дестабилизируют ситуацию

    Москва, 19 ноября. Если Вашингтон поставит Киеву наступательное вооружение, в том числе речь идет о ракетных комплексах, дронах, контрбатарейных системах, то это «взорвет» ситуацию на Украине. Таким мнением поделился глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов.

    По его словам, поставка вооружения, которое хочет получить Киев, негативно отразится на всех сторонах процесса урегулирования. 

    Шаманов о наступательном оружии для Киева: «Хотелки» Климкина дестабилизируют ситуацию

    «Эти «хотелки» Климкина резко дестабилизируют состояние, уже сложившееся в определенной степени, хоть какое-то подконтрольное для международных организаций и для жителей в зоне конфликта в Донбассе… Это не осложнит, это взорвет ситуацию в стране», — подчеркнул парламентарий.

    Он также заявил, что в том случае, если США решится на такой шаг, то он станет «самым безответственным», передает РИА Новости

    Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности Соединенных Штатов планирует рекомендовать американскому президенту Дональду Трампу выделить киевским властям грант на 47 миллионов долларов для приобретения ПТРК Javelin.

    Шаманов о наступательном оружии для Киева: «Хотелки» Климкина дестабилизируют ситуацию

    Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев получит от Вашингтона оружие, а в обмен передаст американским кураторам «опыт борьбы с россиянами». 

    Автор: Дана Балан
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    #сша #украина #климкин #оружие #шаманов
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