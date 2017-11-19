Донбасс сегодня: артудар по ДНР, мародерство ВСУ, украинские СМИ на страже мандата ОБСЕ

Донбасс, 19 ноября. ДНР и ЛНР оказались под артиллерийским и минометным огнем; генштаб ВСУ готовит постановочные обстрелы подконтрольных Киеву территорий Донбасса; украинские СМИ «переврали» отчет ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 19 населенных пунктов Донецкой и Луганской народной республик подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории ДНР и ЛНР было выпущено более 1 тысячи 200 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из гаубиц калибром 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты (БМП), гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также зенитные установки типа ЗУ-23-2. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 42 раза.

В результате вчерашнего обстрела юга ДНР из артиллерии калибром 122 мм с позиций ВСУ, обесточенными оказались пять населенных пунктов республики.

Небоевые потери ВСУ

Военной разведке ЛНР стали известны факты потерь в восьмом батальоне 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Военнослужащий бригады Андрей Добровольский, не выдержав постоянных издевательств со стороны командиров, покончил жизнь самоубийством.

Отмечается, что командование бригады пытается выдать смерть бойцы за гибель в результате обстрела позиций вооруженных сил Украины со стороны Народной милиции ЛНР, сообщили в оборонном ведомстве республики.

Генштаб ВСУ готовит постановочные обстрелы

В связи с ожидающимся визитом в зону так называемой АТО делегации из США и заместителя главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга командование украинской силовой операции получило приказ из генштаба ВСУ — на период работы комиссии организовывать постановочные обстрелы своих позиций. При этом вину традиционно возложат на подразделения Народной милиции ЛНР, сообщают в оборонном ведомстве республики.

В корпусе НМ ЛНР также отметили, что особого внимания заслуживает факт, что военнослужащие вооруженных сил Украины, согласно указаниям из генштаба, должны будут обстреливать и населенные пункты на подконтрольной Киеву территории.

ВСУ разоряют дома мирных жителей

Военная разведка ДНР сообщает о мародерстве военнослужащих ВС Украины в подконтрольных Киеву населенных пунктах. Стало известно, что одно из артиллерийских подразделений 54 омбр ВСУ попросило приюта у жительницы подконтрольного украинскому правительству Светлодарска на период, пока проводится ротация с 53 бригадой. Женщина согласилась, но вместо 15 человек в дом заселилось до 30 военнослужащих.

Как и обещали, военнослужащие покинули жилище по окончании ротации, но дом оставили в полном разорении. На претензии хозяйки по поводу разграбленного имущества военнослужащий с позывным «Булава» заявил, что все ее имущество «реквизировано в пользу воюющей украинской армии как у сепаратистки».

Отмечается, что все жалобы и слезы пострадавшей, были проигнорированы командованием ВСУ и украинскими правоохранителями. На данный момент указанное подразделение вместе с украденным имуществом разместилось в здании детского сада Светлодарска.

«Боевики ЛДНР препятствуют» работе ОБСЕ

«Боевики «ЛДНР» на блокпостах препятствуют перемещению автомобилей патруля СММ ОБСЕ», пишут некоторые украинские издания. СМИ сообщают, «что военнослужащие ДНР и ЛНР, а также некие «российские оккупанты» на блокпостах якобы создают препятствия для свободного передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ». И делается это путем задержки автомобилей миссии под любыми предлогами.

В качестве «доказательства» украинские журналисты приводят отчет миссии ОБСЕ за 16 ноября текущего года. Согласно документу, в ДНР и ЛНР были зафиксированы случаи остановки автомобилей СММ ОБСЕ ополченцами. Однако после проверки документов и выяснения маршрутов следования патрули миссии были отпущены. В одном из приведенных случаев военнослужащие ЛНР сопроводили патруль до конечной точки в целях обеспечения безопасности.

Считаем уместным украинским коллегам определиться в дефинициях и понятийном аппарате. Уверены, что термины «препятствовать» и «обеспечивать безопасность» или «запросить цель визита» все же имеют разные значения.