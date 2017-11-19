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Донбасс сегодня: артудар по ДНР, мародерство ВСУ, украинские СМИ на страже мандата ОБСЕ
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    Донбасс сегодня: артудар по ДНР, мародерство ВСУ, украинские СМИ на страже мандата ОБСЕ

    13:02  19 Ноября 2017
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    Донбасс сегодня: артудар по ДНР, мародерство ВСУ, украинские СМИ на страже мандата ОБСЕ

    Донбасс, 19 ноября. ДНР и ЛНР оказались под артиллерийским и минометным огнем; генштаб ВСУ готовит постановочные обстрелы подконтрольных Киеву территорий Донбасса; украинские СМИ «переврали» отчет ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки 19 населенных пунктов Донецкой и Луганской народной республик подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории ДНР и ЛНР было выпущено более 1 тысячи 200 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из гаубиц калибром 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

    В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты (БМП), гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также зенитные установки типа ЗУ-23-2. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 42 раза.

    В результате вчерашнего обстрела юга ДНР из артиллерии калибром 122 мм с позиций ВСУ, обесточенными оказались пять населенных пунктов республики.

    Оперативная обстановка

    Небоевые потери ВСУ

    Военной разведке ЛНР стали известны факты потерь в восьмом батальоне 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Военнослужащий бригады Андрей Добровольский, не выдержав постоянных издевательств со стороны командиров, покончил жизнь самоубийством.

    Отмечается, что командование бригады пытается выдать смерть бойцы за гибель в результате обстрела позиций вооруженных сил Украины со стороны Народной милиции ЛНР, сообщили в оборонном ведомстве республики.

    Генштаб ВСУ готовит постановочные обстрелы

    В связи с ожидающимся визитом в зону так называемой АТО делегации из США и заместителя главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга командование украинской силовой операции получило приказ из генштаба ВСУ — на период работы комиссии организовывать постановочные обстрелы своих позиций. При этом вину традиционно возложат на подразделения Народной милиции ЛНР, сообщают в оборонном ведомстве республики.

    В корпусе НМ ЛНР также отметили, что особого внимания заслуживает факт, что военнослужащие вооруженных сил Украины, согласно указаниям из генштаба, должны будут обстреливать и населенные пункты на подконтрольной Киеву территории.

    Генштаб ВСУ готовит постановочные обстрелы

    ВСУ разоряют дома мирных жителей

    Военная разведка ДНР сообщает о мародерстве военнослужащих ВС Украины в подконтрольных Киеву населенных пунктах. Стало известно, что одно из артиллерийских подразделений 54 омбр ВСУ попросило приюта у жительницы подконтрольного украинскому правительству Светлодарска на период, пока проводится ротация с 53 бригадой.  Женщина согласилась, но вместо 15 человек в дом заселилось до 30 военнослужащих.

    Как и обещали, военнослужащие покинули жилище по окончании ротации, но дом оставили в полном разорении. На претензии хозяйки по поводу разграбленного имущества военнослужащий с позывным «Булава» заявил, что все ее имущество «реквизировано в пользу воюющей украинской армии как у сепаратистки».

    Отмечается, что все жалобы и слезы пострадавшей, были проигнорированы командованием ВСУ и украинскими правоохранителями. На данный момент указанное подразделение вместе с украденным имуществом разместилось в здании детского сада Светлодарска.

    ВСУ разоряют дома мирных жителей

    «Боевики ЛДНР препятствуют» работе ОБСЕ

    «Боевики «ЛДНР» на блокпостах препятствуют перемещению автомобилей патруля СММ ОБСЕ», пишут некоторые украинские издания. СМИ сообщают, «что военнослужащие ДНР и ЛНР, а также некие «российские оккупанты» на блокпостах якобы создают препятствия для свободного передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ». И делается это путем задержки автомобилей миссии под любыми предлогами.

    Донбасс сегодня: артудар по ДНР, мародерство ВСУ, украинские СМИ на страже мандата ОБСЕ

    В качестве «доказательства» украинские журналисты приводят отчет миссии ОБСЕ за 16 ноября текущего года. Согласно документу, в ДНР и ЛНР были зафиксированы случаи остановки автомобилей СММ ОБСЕ ополченцами. Однако после проверки документов и выяснения маршрутов следования патрули миссии были отпущены. В одном из приведенных случаев военнослужащие ЛНР сопроводили патруль до конечной точки в целях обеспечения безопасности.

    Донбасс сегодня: артудар по ДНР, мародерство ВСУ, украинские СМИ на страже мандата ОБСЕ

    Считаем уместным украинским коллегам определиться в дефинициях и понятийном аппарате. Уверены, что термины «препятствовать» и «обеспечивать безопасность» или «запросить цель визита» все же имеют разные значения.  

    Автор: Николай Романенко
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