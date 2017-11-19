Саакашвили остался один: политик сообщил о жестоком избиении своего водителя в Киеве

Киев, 19 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, успевший побывать губернатором Одесской области, заявил о жестоком избиении своего водителя Владимира.

На своей странице в Facebook опальный политик посетовал, что остался без охранников и сопровождавшего его журналиста. Всех, по его словам, их депортировали в Грузию.

«Я остался только с моим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал по хозяйству. Сегодня ночью два неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили», — говорится в сообщении в соцсети.

Саакашвили утверждает, что пострадавший водитель узнал две припаркованные машины,«которые обычно за нами ездят». «Он всегда считал их машинами СБУ, а двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда», — добавил экс-губернатор Одесской области, уточнив, что медики диагностировали у мужчины «тяжелое сотрясение мозга».

В случившемся Саакашвили обвинил власть, которая, по его словам, «одного за другим убирает» его непосредственное окружение.