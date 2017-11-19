В Крыму предложили новое название для моста через Керченский пролив

Симферополь, 19 ноября. Главный редактор издания «Крымская газета» Мария Волконская предложила назвать мост через Керченский пролив «Президентским».

Напомним, что на сайте моста открылось голосование по выбору названия для строящегося объекта. Всего на выбор пользователей вынесено пять самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Мост Дружбы, Мост Воссоединения, Тузлинский мост. Кроме того, предлагается графа «свой вариант» для тех, кто придумал собственное название.

Отметим, что голосование завершится 16 декабря.

«Я бы предложила еще один вариант — «Президентский мост». Потому что, если бы ни воля президента страны, моста бы не было», — цитирует Волконскую агентство РИА Новости.

По ее словам, именно с подачи президента РФ Владимира Путина строительство моста через Керченский пролив проходит так активно.

Однако лидером голосование станет вариант «Крымский мост», уверена Волконская.

Мост через Керченский пролив соединит Крым с материковой Россией. Он будет самым протяженным объектом в РФ — его длина составит 19 км.

Ожидается, что открытие моста состоится в декабре 2018 года.