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Житель Сургута выиграл более 32 млн рублей в лотерею
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    Житель Сургута выиграл более 32 млн рублей в лотерею

    12:09  19 Ноября 2017
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    Житель Сургута выиграл более 32 млн рублей в лотерею

    Сургут, 19 ноября. Житель Сургута выиграл в лотерею 32 410 993 рубля. При этом счастливый билет обошелся ему всего в 50 рублей, сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».

    Отмечается, что сургутянину удалось угадать шесть чисел. Однако для получения суперприза мужчине не хватило всего одного номера.

    Напомним, что жительница Воронежской области выиграла самый крупный приз за всю историю отечественной лотереи. Лотерейный билет с джекпотом пролежал на полке неделю, прежде чем 63-летняя пенсионерка его забрала.

    Автор: Дима Оленин
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    #сургут #выигрыш #лотерея
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