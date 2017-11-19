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Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»
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    Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

    11:47  19 Ноября 2017
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    Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

    Москва, 19 ноября. Депутат Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины о том, что страна получит от США оружие, а в обмен передаст американцам «опыт борьбы с россиянами». 

    Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT заявил, что подобными заявлениями украинские власти «показывают, что они преданы спонсорам как болонка».

    «Это все иллюзии, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Украина хочет быть в тонусе с западными партнерами, доказывая, что Россия — якобы враг», — сказал депутат.

    Швыткин выразил сожаления, что «киевская власть, в отличие от украинского народа в большинстве своем, занимает достаточно агрессивную политику по отношению к нашей стране».

    Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна получит от США оружие в обмен на «опыт борьбы с россиянами».

    Ранее СМИ сообщали, что Совет национальной безопасности США будет рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине средства для закупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin («Джавелин»). Речь идет о сумме в 47 млн долларов.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #украина
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