Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

Москва, 19 ноября. Депутат Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины о том, что страна получит от США оружие, а в обмен передаст американцам «опыт борьбы с россиянами».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT заявил, что подобными заявлениями украинские власти «показывают, что они преданы спонсорам как болонка».

«Это все иллюзии, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Украина хочет быть в тонусе с западными партнерами, доказывая, что Россия — якобы враг», — сказал депутат.

Швыткин выразил сожаления, что «киевская власть, в отличие от украинского народа в большинстве своем, занимает достаточно агрессивную политику по отношению к нашей стране».

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна получит от США оружие в обмен на «опыт борьбы с россиянами».

Ранее СМИ сообщали, что Совет национальной безопасности США будет рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине средства для закупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin («Джавелин»). Речь идет о сумме в 47 млн долларов.