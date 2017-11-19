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Клинтон посетовала, что «Америка не спешила защищаться от Путина»
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    Клинтон посетовала, что «Америка не спешила защищаться от Путина»

    12:00  19 Ноября 2017
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    Клинтон посетовала, что «Америка не спешила защищаться от Путина»

    Вашингтон, 19 ноября. Проигравшая президентские выборы в США Хиллари Клинтон увидела в президенте России Владимире Путину «угрозу национальной безопасности», отметив при этом, что Америка «не спешила» защищаться от него. 

    С таким заявлением экс-глава Госдепа выступила на первом публичном выступлении вместе со своим супругом, бывшим президентом США Биллом Клинтоном, сообщает телеканал NBC. 

    Во время интервью чета Клинтонов полностью сосредоточилась на вмешательстве России в предвыборную кампанию.

    «Владимир Путин — это внутренняя угроза нашей демократии и национальной безопасности. Они сеяли раздор в США, а мы не спешили защищаться», — сказала Клинтон.

    Отметим, что это уже далеко не первое обвинение Клинтов в адрес главы российского государства. Так, в середине декабря она заявила о том, что у Владимира Путина якобы есть к ней «личные счеты» из-за того, что в 2011 году она, будучи главой Госдепа, обвинила Москву в фальсификациях на выборах в Госдуму.

    Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не ведет вендетту против экс-госсекретаря США.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #выборы #путин #россия #сша #клинтон
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