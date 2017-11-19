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Попавшийся на взятке инспектор ДПС из Уфы попытался удрать на угнанной машине
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    Попавшийся на взятке инспектор ДПС из Уфы попытался удрать на угнанной машине

    11:54  19 Ноября 2017
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    Попавшийся на взятке инспектор ДПС из Уфы попытался удрать на угнанной машине

    Уфа, 19 ноября. Инспектор ДПС, скрываясь от полиции из-за взятки у нарушителя ПДД, угрожая оружием, завладел чужим автомобилем и попытался скрыться на нем, сообщает пресс-служба СК РФ по республике Башкортостан.

    Инцидент произошел 17 ноября на перекрестке улиц Кольцевая-Ульяновых в Уфе.

    Как говорится в сообщении, 34-летний госинпектор остановил водителя за выезд на полосу встречного движения при развороте и потребовал с него 2 тысячи рублей за непривлечение к административной ответственности. Неожиданно к месту подъехала машина сотрудников контрольно-профилактического отдела республиканского ГИБДД. Инспектор остановил проезжающую мимо машину, сел в нее, достал табельное оружие и потребовал, чтобы водитель продолжил движение.

    К счастью, правоохранителям удалось задержать злоумышленника. В данный момент он заключен под стражу.

    В данный момент инспектор ДПС проходит по трем статьям: «Мелкое взяточничество», «Неправомерное завладение автомобилем и другим транспортным средством», «Превышение должностных полномочий с угрозой применения насилия».

    Автор: Дима Оленин
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    #уфа #взятка #дпс #угон
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