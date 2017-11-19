Эксперт объяснил, как Киев хочет заработать на передаче США «опыта борьбы с россиянами»

Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что Киев может поделиться с США «опытом борьбы с россиянами». В обмен на это Украина, как считает министр, должна получить от Соединенных Штатов оружие. Заявление министра иностранных дел незалежной может быть связано с тем, что кроме Вашингтона украинское правительство больше никто не поддерживает, уверен собеседник Федерального агентства новостей украинский журналист и общественный деятель Юрий Кот. А поделиться с США незалежая может лишь «методами вранья и манипуляции». При этом Киев так «трясется» из-за поставок оружия не потому, что хочет как можно быстрее отправить его в зону боевых действий, а потому, что противотанковые комплексы можно перепродать и заработать.

«Это котлы какие-то. Я думаю, что это спецоперация «Котлован». Заявление Климкина может быть связано с тем, что в Европе все больше людей называют вещи своими именами и говорят, кто виновен в происходящем в стране. Если не ошибаюсь, пару дней назад в Италии был показан фильм о том, что именно грузинские снайперы расстреливали «небесную сотню». Нынешняя украинская власть понимает, что надеяться на Европу больше не приходиться, — комментирует для ФАН Юрий Кот. — Киеву остается лишь информационно перекрывать с американскими партнерами ту волну правды, которая накатывается. Поэтому заявление Климкина вызвано именно этими страхами».

По словам Климкина, Украине просто необходимо «это оборудование, логистическая поддержка и тренировки»

«Тем более это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами», — добавил он.

Что касается опыта «борьбы с россиянами», уверен собеседник ФАН, Киев может поделиться с США лишь умением лгать.

«Это может быть лишь опыт поражений, методы вранья и манипуляций. Но этому американцы сами могут научить, и учат, — подчеркивает общественный деятель. — На Украине все прекрасно видят и знают, кому и какая цена. Испытывать иллюзии о том, что такие заявления лишний раз вызовут волну патриотизма, уже не приходится».

Глава МИД Украины Павел Климкин также отметил, что речь идет не только о предоставлении противотанковых комплексов Javelin. Однако министр так и не смог назвать точную дату поставок, лишь добавив, что страна «нуждается в международной поддержке и точно получит ее».

«Проблема в том, что оружие уже есть, Javelin уже находятся в Донбассе. Их поставили через Канаду. И Киев трясется, потому что правда выйдет наружу. Со временем станет известно — Javelin уже поставили. А легально или нелегально — это десятый разговор. Зачем им оружие? Киев может лишний раз заработать денег. У власти находятся временщики, у которых основная задача — урвать как можно больше, чтобы потом был шанс где-нибудь удачно спрятаться, — подчеркивает Юрий Кот. — А поставки оружия — это отличный заработок. Не обязательно посылать партию вооружений в зону боевых действий, если можно ее тут же перепродать. При этом ты получаешь деньги в виде кредитов, которые ты можешь украсть, а сами кредиты положить на народ».

Напомним, ранее стало известно, что Совет национальной безопасности США предлагает президенту Дональду Трампу выделить около 50 миллионов долларов на покупку Киевом вооружений.