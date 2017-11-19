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Эксперт объяснил, как Киев хочет заработать на передаче США «опыта борьбы с россиянами»
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    Эксперт объяснил, как Киев хочет заработать на передаче США «опыта борьбы с россиянами»

    12:00  19 Ноября 2017
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    Киев передаст «опыт борьбы с россиянами» США за вооружения, на которых сможет заработать

    Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что Киев может поделиться с США «опытом борьбы с россиянами». В обмен на это Украина, как считает министр, должна получить от Соединенных Штатов оружие. Заявление министра иностранных дел незалежной может быть связано с тем, что кроме Вашингтона украинское правительство больше никто не поддерживает, уверен собеседник Федерального агентства новостей украинский журналист и общественный деятель Юрий Кот. А поделиться с США незалежая может лишь «методами вранья и манипуляции». При этом Киев так «трясется» из-за поставок оружия не потому, что хочет как можно быстрее отправить его в зону боевых действий, а потому, что противотанковые комплексы можно перепродать и заработать.

    «Это котлы какие-то. Я думаю, что это спецоперация «Котлован». Заявление Климкина может быть связано с тем, что в Европе все больше людей называют вещи своими именами и говорят, кто виновен в происходящем в стране. Если не ошибаюсь, пару дней назад в Италии был показан фильм о том, что именно грузинские снайперы расстреливали «небесную сотню». Нынешняя украинская власть понимает, что надеяться на Европу больше не приходиться, — комментирует для ФАН Юрий Кот. — Киеву остается лишь информационно перекрывать с американскими партнерами ту волну правды, которая накатывается. Поэтому заявление Климкина вызвано именно этими страхами».

    По словам Климкина, Украине просто необходимо «это оборудование, логистическая поддержка и тренировки»

    «Тем более это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами», — добавил он.

    Что касается опыта «борьбы с россиянами», уверен собеседник ФАН, Киев может поделиться с США лишь умением лгать.

    «Это может быть лишь опыт поражений, методы вранья и манипуляций. Но этому американцы сами могут научить, и учат, — подчеркивает общественный деятель. — На Украине все прекрасно видят и знают, кому и какая цена. Испытывать иллюзии о том, что такие заявления лишний раз вызовут волну патриотизма, уже не приходится».

    Глава МИД Украины Павел Климкин

    Глава МИД Украины Павел Климкин также отметил, что речь идет не только о предоставлении противотанковых комплексов Javelin. Однако министр так и не смог назвать точную дату поставок, лишь добавив, что страна «нуждается в международной поддержке и точно получит ее».

    «Проблема в том, что оружие уже есть, Javelin уже находятся в Донбассе. Их поставили через Канаду. И Киев трясется, потому что правда выйдет наружу. Со временем станет известно — Javelin уже поставили. А легально или нелегально — это десятый разговор. Зачем им оружие? Киев может лишний раз заработать денег. У власти находятся временщики, у которых основная задача — урвать как можно больше, чтобы потом был шанс где-нибудь удачно спрятаться, — подчеркивает Юрий Кот. — А поставки оружия — это отличный заработок. Не обязательно посылать партию вооружений в зону боевых действий, если можно ее тут же перепродать. При этом ты получаешь деньги в виде кредитов, которые ты можешь украсть, а сами кредиты положить на народ».

    Противотанковый комплекс Javelin

    Напомним, ранее стало известно, что Совет национальной безопасности США предлагает президенту Дональду Трампу выделить около 50 миллионов долларов на покупку Киевом вооружений.

    Автор: Алиса Яковлева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #донбасс #россияне #трамп #юрий кот #климкин #кот #европа #javelin
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