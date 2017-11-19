Сирия выходит из гуманитарного кризиса с помощью РФ: российский гумконвой прибыл в Хомс

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР провели новую гуманитарную миссию на территории арабской республики. На этот раз необходимую помощь получили жители прифронтового города Мириамин, расположенного на северо-западе провинции Хомс у самой границы с Хамой.

По данным портала «Русская весна», местное население в общей сложности получило свыше двух тонн необходимых продовольственных товаров. Кроме того, в городскую больницу было передано порядка 200 килограммов различных медикаментов, в первую очередь — средств первой необходимости, на дефицит которых жаловались местные врачи. Также на месте проведения акции был традиционно развернут временный пункт по оказанию медицинской помощи. Сообщается, что в ходе гуманитарной миссии российские врачи приняли 47 человек, в том числе девять детей.

Стоит отметить, что российская сторона регулярно доставляет гуманитарные грузы нуждающимся жителям Сирии и проводит подобные акции. Причем нередко они проходят в районах, находящихся у самой линии соприкосновения с отрядами боевиков-исламистов. Так, Мириамин расположен к западу от оккупированного вооруженными группировками города Аль-Хула, входящего внутрь анклава вооруженной оппозиции на севере Хомса. Таким образом, населенный пункт неоднократно обстреливался и подвергался нападениям радикалов. В последние месяцы представители Центра по примирению также доставляли помощь в наиболее пострадавшие районы провинций Хама и Дейр-эз-Зор.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) подчеркнул важность гуманитарной деятельности РФ в Сирии. По его мнению, гуманитарная ситуация во многих районах республики благодаря работе российских специалистов заметно наладилась.

«В тех тяжелейших условиях войны, в которых оказалось население САР, чрезвычайно остро нуждающееся во всем необходимом, любой гуманитарный груз может спасти жизни людей или хоть как-то помочь выжить в этой сложной ситуации. С начала операции сил РФ в Сирии представители нашего Центра по примирению стали организовывать гумконвои, и все они доходили до населения. То, в чьи руки попадает помощь, строго контролируется», — подчеркивает эксперт.

В настоящий момент сирийский кризис находится на переломном этапе — благодаря миротворческим инициативам РФ почти завершился переход от вооруженной фазы противостояния к процессу политического разрешения конфликта. Соответственно, в данных обстоятельствах необходимо делать все возможное для того, чтобы Сирия как можно скорей вернулась к прежней мирной жизни, отмечает собеседник ФАН.

«Конечно же, сирийцы благодарны, поскольку они понимают, откуда идет поддержка, это, конечно, укрепляет дружбу между Москвой и Дамаском, а также между нашими народами. Это чрезвычайно важно, потому что сегодня так сложно перевести вооруженный конфликт в мирную фазу урегулирования и начать наконец непосредственно политический процесс. В этой ситуации как раз нужно делать больше для скорейшего налаживания нормальной жизни», — уверен Андрей Кошкин.

Однако делают это не все. Западный мир, скорее, остается равнодушным к гуманитарному кризису в арабской республике. Помощь, которая идет со стороны крупнейшей международной организации — ООН, а также правительств европейских стран и США совсем незначительна. При этом часть тех грузов, которые все-таки отправляются ими в САР, зачастую оказываются в руках боевиков. В конце прошлого месяца, например, радикалы перехватили колонну ООН на юге от Дамаска, о чем ФАН писало ранее.