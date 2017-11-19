Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Стал известен перечень дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге
Новости Сирии
Сирия выходит из гуманитарного кризиса с помощью РФ: российский гумконвой прибыл в Хомс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия выходит из гуманитарного кризиса с помощью РФ: российский гумконвой прибыл в Хомс

    12:28  19 Ноября 2017
    54

    Сирия: российский гумконвой прибыл в Хомс

    Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР провели новую гуманитарную миссию на территории арабской республики. На этот раз необходимую помощь получили жители прифронтового города Мириамин, расположенного на северо-западе провинции Хомс у самой границы с Хамой.

    По данным портала «Русская весна», местное население в общей сложности получило свыше двух тонн необходимых продовольственных товаров. Кроме того, в городскую больницу было передано порядка 200 килограммов различных медикаментов, в первую очередь — средств первой необходимости, на дефицит которых жаловались местные врачи. Также на месте проведения акции был традиционно развернут временный пункт по оказанию медицинской помощи. Сообщается, что в ходе гуманитарной миссии российские врачи приняли 47 человек, в том числе девять детей.

    Карта военных действий — Хомс

    Стоит отметить, что российская сторона регулярно доставляет гуманитарные грузы нуждающимся жителям Сирии и проводит подобные акции. Причем нередко они проходят в районах, находящихся у самой линии соприкосновения с отрядами боевиков-исламистов. Так, Мириамин расположен к западу от оккупированного вооруженными группировками города Аль-Хула, входящего внутрь анклава вооруженной оппозиции на севере Хомса. Таким образом, населенный пункт неоднократно обстреливался и подвергался нападениям радикалов. В последние месяцы представители Центра по примирению также доставляли помощь в наиболее пострадавшие районы провинций Хама и Дейр-эз-Зор.

    Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) подчеркнул важность гуманитарной деятельности РФ в Сирии. По его мнению, гуманитарная ситуация во многих районах республики благодаря работе российских специалистов заметно наладилась.

    «В тех тяжелейших условиях войны, в которых оказалось население САР, чрезвычайно остро нуждающееся во всем необходимом, любой гуманитарный груз может спасти жизни людей или хоть как-то помочь выжить в этой сложной ситуации. С начала операции сил РФ в Сирии представители нашего Центра по примирению стали организовывать гумконвои, и все они доходили до населения. То, в чьи руки попадает помощь, строго контролируется», — подчеркивает эксперт.

    Сирия: российский гумконвой прибыл в Хомс

    В настоящий момент сирийский кризис находится на переломном этапе — благодаря миротворческим инициативам РФ почти завершился переход от вооруженной фазы противостояния к процессу политического разрешения конфликта. Соответственно, в данных обстоятельствах необходимо делать все возможное для того, чтобы Сирия как можно скорей вернулась к прежней мирной жизни, отмечает собеседник ФАН.  

    «Конечно же, сирийцы благодарны, поскольку они понимают, откуда идет поддержка, это, конечно, укрепляет дружбу между Москвой и Дамаском, а также между нашими народами. Это чрезвычайно важно, потому что сегодня так сложно перевести вооруженный конфликт в мирную фазу урегулирования и начать наконец непосредственно политический процесс. В этой ситуации как раз нужно делать больше для скорейшего налаживания нормальной жизни», — уверен Андрей Кошкин.

    Совбез ООН

    Однако делают это не все. Западный мир, скорее, остается равнодушным к гуманитарному кризису в арабской республике. Помощь, которая идет со стороны крупнейшей международной организации — ООН, а также правительств европейских стран и США совсем незначительна. При этом часть тех грузов, которые все-таки отправляются ими в САР, зачастую оказываются в руках боевиков. В конце прошлого месяца, например, радикалы перехватили колонну ООН на юге от Дамаска, о чем ФАН писало ранее.

    «Западные государства, особенно представители Великобритании, в рамках международных площадок — например, на заседаниях ООН — чрезвычайно часто заявляли о том, что они постоянно оказывают гуманитарную помощь. Но в действительности объем этой помощи совсем невелик. Они больше предпочитают публично артикулировать о том, что в те или иные районы САР были направлены конвои, хотя на самом деле эти конвои совсем нечасто доходили до пункта назначения, то есть до населения. Значительная часть их грузов была перехвачена боевиками, и предназначенная для мирных жителей помощь в итоге оседала на складах у исламистов. Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день Запад практически бездействует, почти не оказывая поддержки нуждающемуся населению Сирии», — резюмировал наш собеседник.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #великобритания #оон #дамаск #хама #дейр-эз-зор #хомс #мириамин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        11:47   19 Ноября 2017
        185
        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        3:34   19 Ноября 2017
        2563
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        3077
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        4701