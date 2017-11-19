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Встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии стартовала в Анталье
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    Встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии стартовала в Анталье

    11:33  19 Ноября 2017
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    Встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии стартовала в Анталье

    Анталья, 19 ноября. Трехсторонняя встреча глав дипломатических ведомств России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммеда Джавада Зарифа стартовала в воскресенье в Турции. 

    В воскресенье, 19 ноября, Лавров, Чавушоглу и Зариф обсуждают урегулирование сирийского конфликта, учитывая совместную работу на астанинской платформе, передает РИА Новости.

    Работа в Анталье станет подготовкой к встрече на высшем уровне, которая состоится 22 ноября в Сочи.

    Напомним, ранее российский министр выразил надежду, что саммит глав трех государств поможет стимулировать прямые переговоры между оппозицией и правительством САР, которые должны пройти в швейцарской Женеве под эгидой ООН.

    Встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии стартовала в Анталье

    «Думаю, что трехсторонняя встреча поможет стимулировать движение в направлении прямых переговоров между правительством и всем спектром оппозиции уже о политическом устройстве Сирии после завершения конфликта», — подчеркнул глава МИД России.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #турция #лавров #иран
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