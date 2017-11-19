Встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии стартовала в Анталье

Анталья, 19 ноября. Трехсторонняя встреча глав дипломатических ведомств России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммеда Джавада Зарифа стартовала в воскресенье в Турции.

В воскресенье, 19 ноября, Лавров, Чавушоглу и Зариф обсуждают урегулирование сирийского конфликта, учитывая совместную работу на астанинской платформе, передает РИА Новости.

Работа в Анталье станет подготовкой к встрече на высшем уровне, которая состоится 22 ноября в Сочи.

Напомним, ранее российский министр выразил надежду, что саммит глав трех государств поможет стимулировать прямые переговоры между оппозицией и правительством САР, которые должны пройти в швейцарской Женеве под эгидой ООН.