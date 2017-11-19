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Европе шпроты не нужны: Сеть рассмешило желание Вейониса сделать Латвию донором ЕС
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    Европе шпроты не нужны: Сеть рассмешило желание Вейониса сделать Латвию донором ЕС

    11:46  19 Ноября 2017
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    Европе шпроты не нужны: Сеть рассмешило желание Вейониса сделать Латвию донором ЕС

    Рига, 19 ноября. Глава Латвии Раймонд Вейонис заявил, что страна в скором времени станет донором Европейского союза (ЕС). Об этом пишет портал Delfi.

    В настоящее время Рига получает финансирование от Брюсселя. 

    Как отметил латвийский президент, Рига должна пройти путь от получателя до донора Европейского союза за десять лет. Он отметил, что на сегодняшний день Латвия — «боязливый новичок Европейского союза».

    Кроме того, Вейонис считает, что Латвия продолжит создавать Европу, как образец демократии. 

    Ранее Вейонис заявил, что армия страны никогда не была такой сильной, как сейчас. Также он считает, что Латвия способна оказывать военную помощь соседним государствам.

    Пользователей Сети рассмешили признания главы Латвии. Один из пользователей отметил, что «Европе не нужны латвийские шпроты».

    Европе шпроты не нужны: Сеть рассмешило желание Вейониса сделать Латвию донором ЕС

    Другой участник дискуссии написал: «Строительство великого шпротового пути» идет полным ходом. 

    Европе шпроты не нужны: Сеть рассмешило желание Вейониса сделать Латвию донором ЕС

    Автор: Дана Балан
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    #евросоюз #латвия #ес #рига #вейонис #шпроты
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