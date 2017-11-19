Украину назвали лидером по поставкам списанного оружия в воюющие страны

Киев, 19 ноября. Украина, принявшая значительные запасы списанного оружия после вывода советских войск из Восточной Европы, заняла лидирующие позиции по торговле этим вооружением.

Так, согласно докладу ООН, подготовленному совместно с международными правозащитными организациями, в 1999 году Киев продал огромное количество оружия в Буркина-Фасо в Западной Африке. Согласно исследованию, речь идет о 68 тонн боеприпасов, трех тысячах автоматов Калашникова, 50 пулеметах, 25 ракетных гранатометах, пяти зенитных ракетах, а также пяти управляемых противотанковых ракетах.

Из Буркина-Фасо переправили прямиком в руки Объединенному революционному фронту Сьерра-Леоне, использовавшего оружие в гражданской войне против мирного населения страны.

А не так давно Международная правозащитная организация Amnesty International представила новые данные о незаконных поставках советского оружия с Украины. Так, эксперты обвинила Киев в продаже Южному Судану пулеметов, минометов и автоматов Калашникова, использовавшихся для этнических чисток, пишет «Лента.ру».

Согласно расследованию, поставки вооружения вели через зарегистрированную в ОАЭ подставную компанию. На этой сделке в 2014 году Киев заработал 169 млн долларов, отмечает Amnesty International.

Напомним, о том, что Киев является посредником в незаконных поставках оружия из стран Евросоюза в Африку и на Ближний Восток, сообщало в конце сентября украинское информагентство News.liga.net. В материале содержались данные международного Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По мнению авторов расследования, в основе экспортной схемы Киева лежит лазейка в украинском законодательстве, позволяющая убрать из документов происхождение и назначение оружия, перемещая его по всему миру.

В докладе, в частности, сообщалось о том, как украинская частная компания «Техимпекс» в период с 2014 по 2016 год заключила не менее 26 сделок на 29,5 млн долларов. Эта прибыль, полученная компанией, специализирующейся на продаже, ремонте и модернизации вооружений, включила и «миллионы, заработанные на схеме отмывания поставок оружия».