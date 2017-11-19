Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Стал известен перечень дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге
Спорт
Овечкину в кровь разбили лицо шайбой во время матча «Вашингтона»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Овечкину в кровь разбили лицо шайбой во время матча «Вашингтона»

    11:23  19 Ноября 2017
    52

    Овечкину в кровь разбили лицо шайбой во время матча «Вашингтона»

    Москва, 19 ноября. Российскому хоккеисту Александру Овечкину наложили несколько швов на губу после попадания шайбы в лицо во время матча НХЛ с «Миннесотой».

    Напомним, что в субботу, 18 ноября, «Вашингтон» разбил «Миннесоту» со счетом 3:1. Овечкин ушел со льда с разбитым лицом. Выяснилось, что во втором периоде шайба от клюшки российского спортсмена отскочила ему прямо в лицо. Овечкин вернулся в бой в третьем периоде и сразу же отметился результативной передачей на соотечественника Евгения Кузнецова.

    «Один зуб немного шатается, но всё нормально, это хоккей. Особо не испугался, все могло быть намного хуже, я мог потерять зубы», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

    На странице «Вашингтона» в Twitter также появилось видео инцидента на матче с «Миннесотой».

     

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #хоккей #нхл #овечкин #шайба
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        11:47   19 Ноября 2017
        185
        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        3:34   19 Ноября 2017
        2563
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        3077
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        4701