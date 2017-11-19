Овечкину в кровь разбили лицо шайбой во время матча «Вашингтона»

Москва, 19 ноября. Российскому хоккеисту Александру Овечкину наложили несколько швов на губу после попадания шайбы в лицо во время матча НХЛ с «Миннесотой».

Напомним, что в субботу, 18 ноября, «Вашингтон» разбил «Миннесоту» со счетом 3:1. Овечкин ушел со льда с разбитым лицом. Выяснилось, что во втором периоде шайба от клюшки российского спортсмена отскочила ему прямо в лицо. Овечкин вернулся в бой в третьем периоде и сразу же отметился результативной передачей на соотечественника Евгения Кузнецова.

«Один зуб немного шатается, но всё нормально, это хоккей. Особо не испугался, все могло быть намного хуже, я мог потерять зубы», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

На странице «Вашингтона» в Twitter также появилось видео инцидента на матче с «Миннесотой».