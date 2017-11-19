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Чубаров обещает снести все российские памятники в Крыму за неделю
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    Чубаров обещает снести все российские памятники в Крыму за неделю

    11:31  19 Ноября 2017
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    Чубаров обещает снести все российские памятники в Крыму за неделю

    Ялта, 19 ноября. Глава меджлиса1 крымско-татарского народа (запрещена в РФ) Рефат Чубаров прокомментировал открытие памятника Александру ІІІ в Крыму, заявив, что по окончанию «оккупации», все российские памятники будут снесены в течение одной недели.

    В посте на своей странице в Facebook Чубаров написал, что «по восстановлению суверенитета Украины над Крымом все памятники, сооруженные русскими оккупантами, будут снесены в течение одной недели».

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин открыл памятник Александру III в парке Ливадийского дворца в Ялте. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил важность этого события для общественной жизни России.

    В октябре Рефат Чубаров заявил, что запрещенный в России меджлис крымско-татарского народа усилит деятельность по отторжению полуострова от РФ. По его мнению, полуостров никогда не должен был принадлежать Украине, а после распада Советского союза Крым должен был стать полностью самостоятельной республикой.

    Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #памятник #крым
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