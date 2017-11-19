Синоптики отменили 20-градусные морозы в московском регионе

Москва, 19 ноября. Синоптики отменили наступление морозов в московском регионе. Так, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в течение следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается «нормальная для ноября погода».

Напомним, что в начале ноября синоптики предсказывали московскому региону сильные морозы вплоть до 17-20 градусов.

По уточненным данным, в течение следующей недели дневная температура в Москве и области будет доходить до двух градусов выше нуля. Ночью она опустится до 5-7 градусов ниже нуля.

Кроме того, 19 ноября в Москве ожидается дождь и мокрый снег, передает «Российская газета».