Сирия: РФ провела две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Даръа

Москва, 19 ноября. В течение прошедших суток Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции в населенном пункте Саффия, расположенном в провинции Алеппо, и Эш-Шакрахия — в провинции Даръа, общий вес груза составил 3,9 т. Об этом говорится в информационном бюллетене военного ведомства России.

По информации Минобороны России, в общей сложности было проведено 1681 гуманитарная акция, общий вес груза которых составил 2,3 т.

Кроме того, в течение суток 383 жителям была оказана медицинская помощь.

Ранее в министерстве обороны России рассказали о нарушениях в зонах деэскалации в Сирии.