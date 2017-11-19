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Сирия: РФ провела две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Даръа
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    Сирия: РФ провела две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Даръа

    11:09  19 Ноября 2017
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    Сирия: РФ провела две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Даръа

    Москва, 19 ноября. В течение прошедших суток Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции в населенном пункте Саффия, расположенном в провинции Алеппо, и Эш-Шакрахия — в провинции Даръа, общий вес груза составил 3,9 т. Об этом говорится в информационном бюллетене военного ведомства России. 

    По информации Минобороны России, в общей сложности было проведено 1681 гуманитарная акция, общий вес груза которых составил 2,3 т. 

    Сирия: РФ провела две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Даръа

    Кроме того, в течение суток 383 жителям была оказана медицинская помощь.

    Ранее в министерстве обороны России рассказали о нарушениях в зонах деэскалации в Сирии. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #алеппо #гуманитарная помощь #даръа
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