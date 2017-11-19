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Россия
Минобороны России опубликовало видео ко Дню ракетных войск и артиллерии
Россия
Минобороны России опубликовало видео ко Дню ракетных войск и артиллерии
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    Минобороны России опубликовало видео ко Дню ракетных войск и артиллерии

    10:57  19 Ноября 2017
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    Минобороны России опубликовало видео ко Дню ракетных войск и артиллерии

    Москва, 19 ноября. Оборонное ведомство Российской Федерации опубликовало видео, приуроченное ко Дню ракетных войск и артиллерии, профессиональный праздник отмечается в Вооруженных силах России в воскресенье, 19 ноября.

    На сегодняшний день с ракетными и артиллерийскими соединениями и воинскими частями постоянно проводятся тренировочные учения с пусками боевых ракет и стрельбой. В текущем году в рамках военной подготовки выполнено свыше 36 тыс. огневых задач с разных огневых позиций, на которые ушло примерно 240 тыс. артиллерийских боеприпасов.

    В подразделения РВиА поступают усовершенствованные 152-мм СГ «Мста-СМ» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматического наведения боевой машины на мишень.

    В противотанковые подразделения поступает новейший противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», который способен ликвидировать бронированные цели противника в условиях плохой видимости.

    Данные ракеты могут пробивать броневую защиту абсолютно всех современных танков.

    Автор: Дана Балан
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    #минобороны рф #артиллерия #вс рф #ракетные войска
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