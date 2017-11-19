Минобороны России опубликовало видео ко Дню ракетных войск и артиллерии

Москва, 19 ноября. Оборонное ведомство Российской Федерации опубликовало видео, приуроченное ко Дню ракетных войск и артиллерии, профессиональный праздник отмечается в Вооруженных силах России в воскресенье, 19 ноября.

На сегодняшний день с ракетными и артиллерийскими соединениями и воинскими частями постоянно проводятся тренировочные учения с пусками боевых ракет и стрельбой. В текущем году в рамках военной подготовки выполнено свыше 36 тыс. огневых задач с разных огневых позиций, на которые ушло примерно 240 тыс. артиллерийских боеприпасов.

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии. На вооружении современных артиллерийских соединений СВ РФ стоит 152-мм гаубица «Мста-Б» pic.twitter.com/ph6smEj15N — Минобороны России (@mod_russia) November 19, 2017

В подразделения РВиА поступают усовершенствованные 152-мм СГ «Мста-СМ» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматического наведения боевой машины на мишень.

В противотанковые подразделения поступает новейший противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», который способен ликвидировать бронированные цели противника в условиях плохой видимости.

Данные ракеты могут пробивать броневую защиту абсолютно всех современных танков.