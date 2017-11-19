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Россия
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Общество
Депутат предложил запретить дублированные программы и фильмы на российском телевидении
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    Депутат предложил запретить дублированные программы и фильмы на российском телевидении

    10:35  19 Ноября 2017  /обновлено: 10:37  19 Ноября 2017
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    Депутат предложил запретить дублированные программы и фильмы на российском телевидении

    Санкт-Петербург, 19 ноября. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой запретить показывать на российском ТВ фильмы и программы с переводом.

    Об этом сообщает RT со ссылкой на автора инициативы. 

    Петров предлагает все зарубежные передачи транслировать только с оригинальным звуком, сопровождая субтитрами на русском языке. По задумке автора инициативы, подобные меры будут стимулировать граждан изучать иностранные языки.

    Соответствующее обращение уже передано в Минобрнауки. Депутат заверил, что готов лично приступить к разработке необходимых правовых и законодательных актов для реализации своей идеи.

    Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко поддержал идею запретить рекламу безалкогольного пива на ТВ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #тв
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