Депутат предложил запретить дублированные программы и фильмы на российском телевидении

Санкт-Петербург, 19 ноября. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой запретить показывать на российском ТВ фильмы и программы с переводом.

Об этом сообщает RT со ссылкой на автора инициативы.

Петров предлагает все зарубежные передачи транслировать только с оригинальным звуком, сопровождая субтитрами на русском языке. По задумке автора инициативы, подобные меры будут стимулировать граждан изучать иностранные языки.

Соответствующее обращение уже передано в Минобрнауки. Депутат заверил, что готов лично приступить к разработке необходимых правовых и законодательных актов для реализации своей идеи.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко поддержал идею запретить рекламу безалкогольного пива на ТВ.