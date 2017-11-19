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Россия
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Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8
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    Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8

    10:58  19 Ноября 2017
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    Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8

    Нью-Йорк, 19 ноября. Корейская компания Samsung устроила грандиозную распродажу, приуроченную к «Черной пятнице» и «Киберпонедельнику». В частности, на официальном сайте компании можно увидеть новые цены на смартфоны Galaxy 8 и Galaxy Note 8, которые не могут не радовать.

    Однако смартфоны — это всего лишь небольшая часть из полного списка товаров Samsung, которые можно приобрести по заниженной цене. Так, стоимость 64-дюймового телевизора с разрешением 4K UHD составляет всего 1000 долларов (скидка ~ 500 долларов). «Умные часы» Gear S2 Classic сейчас стоят всего 229 долларов (скидка ~ 70 долларов).

    Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8

    Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8

    Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8

    В рамках акции были значительно снижены цены на популярные смартфоны Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S8. Сейчас оба гаджета можно приобрести за 950 и 725 долларов соответственно (скидка ~ 300 долларов). В акции также участвует Samsung Galaxy S8+, цена на который упала до 825 долларов.

    Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8

    Отметим, что акции, проводимые Samsung в рамках «Черной пятницы» и «Киберпонедельника», действуют только на территории США и еще ряда стран.

    Как отмечает «Ньюинформ», скидка коснулась и российские смартфоны Samsung. В скором времени их можно будет приобрести за 47 тысяч рублей, отмечается в статье. Однако в данный момент на российском сайте Galaxy S8 продается по старой цене.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #samsung #galaxy s8 #galaxy note 8
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