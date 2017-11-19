Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8

Нью-Йорк, 19 ноября. Корейская компания Samsung устроила грандиозную распродажу, приуроченную к «Черной пятнице» и «Киберпонедельнику». В частности, на официальном сайте компании можно увидеть новые цены на смартфоны Galaxy 8 и Galaxy Note 8, которые не могут не радовать.

Однако смартфоны — это всего лишь небольшая часть из полного списка товаров Samsung, которые можно приобрести по заниженной цене. Так, стоимость 64-дюймового телевизора с разрешением 4K UHD составляет всего 1000 долларов (скидка ~ 500 долларов). «Умные часы» Gear S2 Classic сейчас стоят всего 229 долларов (скидка ~ 70 долларов).

В рамках акции были значительно снижены цены на популярные смартфоны Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S8. Сейчас оба гаджета можно приобрести за 950 и 725 долларов соответственно (скидка ~ 300 долларов). В акции также участвует Samsung Galaxy S8+, цена на который упала до 825 долларов.

Отметим, что акции, проводимые Samsung в рамках «Черной пятницы» и «Киберпонедельника», действуют только на территории США и еще ряда стран.

Как отмечает «Ньюинформ», скидка коснулась и российские смартфоны Samsung. В скором времени их можно будет приобрести за 47 тысяч рублей, отмечается в статье. Однако в данный момент на российском сайте Galaxy S8 продается по старой цене.