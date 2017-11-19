Сирия, 19 ноября. Турция предоставила ССА** технику для разминирования города Аль-Баб в Алеппо. «Нусра»*** потеряла три населенных пункта в юго-западной части провинции Дамаск. Под ударами курдов в Дейр-эз-Зоре погибли мирные жители, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с боевиками вблизи деревни Хараста в Восточной Гуте Дамаска; понесли потери в боях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; уничтожили нескольких высокопоставленных боевиков на северо-востоке Хамы.

«Исламское государство»: противостоит САА в предместьях города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): возобновила перестрелки с курдами на севере провинции Алеппо; получила турецкое оборудование для обезвреживания мин в городе Аль-Баб в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась союзника на юго-западе провинции Дамаск; утратила населенные пункты Кафр Хур, Бейт Тима и Бейт Сабир в районе Западной Гуты Дамаска; обстреляла район Джарамана в Дамаске; организовала взрыв в курдском кантоне Африн в Алеппо; подверглась нападению неизвестных на юге Идлиба.

Курды: обстреляли город Абу Хаммам юго-восточнее Дейр-эз-Зора, есть жертвы среди мирного населения.

Провинция Дамаск

По данным военного источника в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1), одна из группировок вооруженной оппозиции перешла на сторону Сирийской арабской армии (САА) в юго-западной части провинции. Урегулировать свой правовой статус с сирийским правительством пожелали боевики бригады «Фадж Аль-Харамон». Более того, как сообщает Twitter-канал, бывшие радикалы отбили у отрядов коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» населенные пункты Кафр Хур, Бейт Тима и Бейт Сабир, расположенные недалеко от города Бейт Джинн. Также под контроль правительственных сил перешли ряд возвышенностей между деревнями Хина и Кафр Хур. Данную информацию подтверждает агентство новостей Al Masdar News. В настоящий момент противники продолжают вести взаимные обстрелы в районе Бейт Джинна и близлежащих населенных пунктов.

Тем временем на северо-востоке Дамаска боевики вновь предприняли попытку прорвать оборону войск Башара Асада у поселения Хараста, вокруг которого разворачивались ожесточенные бои на протяжении всего вчерашнего дня. Одновременно с этим исламисты продолжают открывать огонь по мирным кварталам столицы. Согласно информации новостного портала Al Manar News, под ударами мин, выпущенных боевиками по району Джарамана, были ранены несколько мирных жителей.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что в результате взрыва мины, заложенной боевиками антиправительственной группировки «Тахрир Аш-Шам» на сельскохозяйственных полях в деревне Джамла юго-западнее Африна, несколько гражданских лиц получили ранения. Пока неизвестно, как радикалам удалось пробраться на подконтрольные курдам территории.

После того как прогремел взрыв, на линии разграничения сил курдских отрядов и Сирийской свободной армии (ССА), выступающей при поддержке Турции, возобновились ожесточенные перестрелки. Как сообщают военные источники AMN, войска Демократических сил Сирии**** (SDF) обстреляли протурецких боевиков ССА вблизи деревни Карата. О нанесенном боевикам уроне не сообщалось.

Оппозиционное агентство новостей SMART News Agency передает, что радикалы «свободной армии», отряды которых базируются в районе города Аль-Баб, получили турецкое оборудование для обнаружения и обезвреживания мин. Напомним, на данных территориях по-прежнему находится большое количество взрывных устройств, установленных еще в то время, когда Аль-Баб находился под контролем «Исламского государства»1. С тех пор как город захватила ССА, более 150 мирных жителей погибли, подорвавшись на минах.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несмотря на то, что ключевой город Абу Кемаль был освобожден силами САР и проасадовских ополченческих отрядов, действовавших под прикрытием российских военных самолетов, террористы «Исламского государства», дислоцирующиеся в предместьях Абу Кемаля, все еще продолжают оказывать упорное сопротивление союзникам. Согласно сведениям Twitter-канала (IvanSidorenko1), в ходе последних вооруженных стычек погибли несколько бойцов из иранских и ливанских формирований, союзных САА.

Между тем Сирийские демократические силы (SDF) продолжают развивать наступление на левом берегу реки Евфрат. Как передает информационный портал Al Manar News, минометным обстрелам со стороны курдских сил подвергся город Абу Хаммам, расположенный юго-восточнее столицы провинции. Под ударами курдов были убиты несколько мирных граждан, тогда как данных о потерях со стороны ИГИЛовцев не поступало.

Провинция Идлиб

Новое нападение на исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1 произошло в южной части провинции Идлиб. По данным новостного агентства Al Manar News, неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю радикалов террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» в районе шоссе Кафрнабль — Хазарин. Пока неизвестно, был ли кто-то из исламистов ранен или уничтожен.

Между тем стало известно, что в населенном пункте Джиср Аш-Шугур по причине отсутствия топлива прекратила работу водопроводная станция. Об этом сообщает новостной портал SMART News Agency. Напомним, данные территории находятся в оккупации боевиков «Джебхат Ан-Нусры», которые, как отмечают местные активисты, совершенно не заботятся о благосостоянии региона.

Провинция Хама

Появились подробности о ходе военной операции по освобождению населенных пунктов Харран и Хардана, проведенной армией САР и ее союзниками накануне. В ходе вооруженных столкновений были ликвидированы несколько исламистов, а также уничтожен бронетранспортер, передает информагентство Al Manar News. Среди высокопоставленных членов вооруженной оппозиции нейтрализованы — один из лидеров отрядов Сирийской свободной армии (ССА) Омар Аль-Мари, а также командир группировки «Исламское движение Восточного Туркестана» Абу Рида Аль-Ансари.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)