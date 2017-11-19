«Заигрались в Бандеру»: экс-глава Минтранса Украины объяснил, почему Киеву перекрыли путь в Европу

Киев, 19 ноября. Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, о транспортном коллапсе на западных границах страны. Блокировку транзита украинских грузов через Польшу он объяснил тем, что в Киеве «заигрались в Бандеру».

«Во Львове, на всех западных границах — тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу», — сказал Червоненко в эфире телеканала Zik. «Очень большие деньги и очень большое будущее», по его словам, киевские власти потеряли «благодаря заигрыванию с западным электоратом»: «Мы почти потеряли транзит».

Червоненко с тревогой добавил, что из-за этого сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями». Это произойдет, если «здравый смысл не победит», подчеркнул он.

Напомним, о том, что Украина «с Бандерой в Европу не войдет» ранее заявлял министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В июле украинский в связи с этим вызвал посла Польши Яна Пекло.