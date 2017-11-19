Стали известны подробности стрельбы в ночном клубе Кемерово

Кемерово, 19 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего стрельбу по охранникам ночного клуба в Ленинске-Кузнецке, сообщает региональное управление ГУ МВД.

Информация о стрельбе поступила в 04.50 по местному времени.

Как отмечается в сообщении, перед началом стрельбы в клубе произошла драка, в ходе которой охранники заведения ударили подвыпивших посетителей. Одному из мужчин это не понравилось, он вытащил из автомобиля ружье, вернулся в заведение и начал обстреливать секьюрити. После этого злоумышленник вместе с другими посетителями клуба скрылся с места происшествия.

В результате пострадали два сотрудника охраны. Один из них скончался в больнице, сообщает «Газета Кемерова».

Полиции удалось задержать стрелка в городе Полысаево. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Кемерово. Вместе с ним были задержаны еще трое участников вооруженного конфликта.

