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Россия
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Стали известны подробности стрельбы в ночном клубе Кемерово
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    Стали известны подробности стрельбы в ночном клубе Кемерово

    10:22  19 Ноября 2017
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    Стали известны подробности стрельбы в ночном клубе Кемерово

    Кемерово, 19 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего стрельбу по охранникам ночного клуба в Ленинске-Кузнецке, сообщает региональное управление ГУ МВД.

    Информация о стрельбе поступила в 04.50 по местному времени.

    Как отмечается в сообщении, перед началом стрельбы в клубе произошла драка, в ходе которой охранники заведения ударили подвыпивших посетителей. Одному из мужчин это не понравилось, он вытащил из автомобиля ружье, вернулся в заведение и начал обстреливать секьюрити. После этого злоумышленник вместе с другими посетителями клуба скрылся с места происшествия.

    В результате пострадали два сотрудника охраны. Один из них скончался в больнице, сообщает «Газета Кемерова».

    Полиции удалось задержать стрелка в городе Полысаево. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Кемерово. Вместе с ним были задержаны еще трое участников вооруженного конфликта.
     

    Автор: Дима Оленин
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    #стрельба #кемерово
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