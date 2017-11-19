Климкин похвалился полученным от Трампа «месседжем солидарности»

Киев, 19 ноября. Глава МИД Украины Павел Климкин поделился подробностями своих встреч с президентом США Дональдом. Украинский министр напомнил, что встречался с американским лидером трижды, и Трамп, по его словам, каждый раз заявлял о солидарности Штатов с украинцами.

«Он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы — с вами, украинцы», — сказал Климкин, добавив, что воспринимает этот посыл как полную поддержку Киева и его «борьбе, как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам».

Климкин также особо отметил, что в своем противостоянии с Россией Украина «за все трансатлантическое сообщество», пишет агенство «Укринформ».

Ранее стало известно, что глава МИД Украины в ходе своего визита в Канаду рассказал, почему Вашингтону выгодны поставки вооружения Киеву. По его мнению, благодаря этому Белый дом получит украинский «опыт борьбы с россиянами».

Он также с уверенностью добавил, что Украина в будущем «точно получит больше оборонного вооружения и военного снаряжения», однако точную дату поставок не назвал, но заверил, что в Киеве «работают над этим».

