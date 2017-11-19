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Россия
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Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Латакия, Хомс и Эль-Кунейтра
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    Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Латакия, Хомс и Эль-Кунейтра

    10:39  19 Ноября 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Латакия, Хомс и Эль-Кунейтра

    Москва, 19 ноября. Российская сторона зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии, Турция нарушений не зафиксировала. Об этом в воскресенье говорится в информационном бюллетене Минобороны России. 

    По данным оборонного ведомства, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению нарушений режима прекращения военных действий зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях Латакия, Хомс и Эль-Кунейтра. 

    Анкара нарушений не зафиксировала, говорится в бюллетене. 

    Отмечается, что большинство случаев стрельбы зафиксировано в районах, подконтрольных боевикам экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и ИГ1 (обе — запрещены в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #иг #минобороны рф #латакия #джебхат-ан-нусра #хомс #эль-кунейтра
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