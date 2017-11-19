Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Латакия, Хомс и Эль-Кунейтра

Москва, 19 ноября. Российская сторона зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии, Турция нарушений не зафиксировала. Об этом в воскресенье говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению нарушений режима прекращения военных действий зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях Латакия, Хомс и Эль-Кунейтра.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (19 ноября 2017 г.) https://t.co/aVlTWNs99H pic.twitter.com/GEl6nuA3Ip — Минобороны России (@mod_russia) November 19, 2017

Анкара нарушений не зафиксировала, говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев стрельбы зафиксировано в районах, подконтрольных боевикам экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и ИГ1 (обе — запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.