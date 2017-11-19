Учения береговых радиотехнических постов‍ прошли в Крыму

Симферополь, 19 ноября. Начальник информационного обеспечения Черноморского флота и капитан первого ранга Вячеслав Трухачев сообщил о проведении учения с участием личного состава береговых радиотехнических постов и постов связи на военно-морской базе Черноморского флота.

В мероприятии были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты. По итогам учений все радиотехнические подразделения военно-морской базы Крыма подтвердили должную степень готовности и способность выполнять необходимые задачи по предназначению, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия направила 40 самолетов и вертолетов на учения в Таджикистан. По словам полковника Ярослава Рощупкина, порядка 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа (ЦВО) были переброшены из России в три аэродрома Таджикистана для участия в совместных тренировочных учениях.