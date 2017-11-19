Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Минобороны России опубликовало видео ко Дню ракетных войск и артиллерии
Политика
Путин застал врасплох Порошенко из-за переговоров с ДНР и ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин застал врасплох Порошенко из-за переговоров с ДНР и ЛНР

    10:00  19 Ноября 2017
    418

    Путин застал врасплох Порошенко из-за переговоров с ДНР и ЛНР

    Москва, 19 ноября. Переговоры главы российского государства Владимира Путина с руководителями Донецкой и Луганской народных республик застали украинского президента Петра Порошенко врасплох. Таким мнением поделился депутат народного собрания ДНР Владимир Бидевка. 

    По его словам, Порошенко до этого момента никак не отреагировал на переговоры Путина и руководителей ДНР и ЛНР. Единственным политиком, который высказался относительно данных переговоров, стала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. 

    Путин застал врасплох Порошенко из-за переговоров с ДНР и ЛНР

    Однако, подчеркнул Бидевка, вопрос был затронут на самом высоком уровне, поэтому мнение Геращенко не имеет какого-либо веса. 

    «Кто вообще такая Геращенко? Вы меня извините, но затронут вопрос на уровне главы государства. По всем соответствующим положениям должен был идти ответ от главы Украины», — добавил он.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #днр #россия #донбасс #украина #порошенко #лнр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        3:34   19 Ноября 2017
        2295
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        3003
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        4642
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        1692