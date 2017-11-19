Путин застал врасплох Порошенко из-за переговоров с ДНР и ЛНР

Москва, 19 ноября. Переговоры главы российского государства Владимира Путина с руководителями Донецкой и Луганской народных республик застали украинского президента Петра Порошенко врасплох. Таким мнением поделился депутат народного собрания ДНР Владимир Бидевка.

По его словам, Порошенко до этого момента никак не отреагировал на переговоры Путина и руководителей ДНР и ЛНР. Единственным политиком, который высказался относительно данных переговоров, стала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Однако, подчеркнул Бидевка, вопрос был затронут на самом высоком уровне, поэтому мнение Геращенко не имеет какого-либо веса.