Евросоюз сократит финансовую помощь Турции
Брюссель, 19 ноября. Европейский союз (ЕС) уменьшит финансовую помощь Турции. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.
По информации газеты, данное решение было принято по результатам переговоров стран-членов Евросоюза по вопросу бюджета на будущий год.
Сообщается, что было решено сократить денежную сумму выделяемых Анкаре средств на 105 млн евро по сравнению с первым проектом бюджета, который был утвержден Европейской комиссией.
Кроме того, еще 70 млн евро будут выплачены, только если в Брюсселе увидят прогресс в соблюдении турецкой стороной принципов правового государства.
Напомним, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкаре не надо членство в Европейском союзе.
Включить уведомления в Вк