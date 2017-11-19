Видео первого полета «летающего радара» А-100 появилось в Сети

Москва, 19 ноября. В интернете появилось видео первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100.

Видео опубликовал телеканал «Звезда».



18 ноября новейший российский самолет А-100 совершил первый полет. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что серийные поставки А-100, созданного на базе Ил-76МД-90А, в войска планируется начать в 2020 году.

Россияне оставили множество положительных отзывов о многофункциональном «летающем радаре»