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Россия
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Технологии
Видео первого полета «летающего радара» А-100 появилось в Сети
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    Видео первого полета «летающего радара» А-100 появилось в Сети

    9:44  19 Ноября 2017
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    Видео первого полета «летающего радара» А-100 появилось в Сети

    Москва, 19 ноября. В интернете появилось видео первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. 

    Видео опубликовал телеканал «Звезда».

     

    Телеканал «Звезда» публикует кадры первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. В ходе первого полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, а также работоспособность авионики и части целевой аппаратуры РТК. А-100 придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У. Он был создан на базе Ил-76МД-90А Еще больше новостей читайте на нашем сайте: tvzvezda.ru #tvzvezda #телеканалзвезда #А-100 #Самолет #РТК

    Публикация от Телеканал "Звезда" (@zvezdanews)


    18 ноября новейший российский самолет А-100 совершил первый полет. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что серийные поставки А-100, созданного на базе Ил-76МД-90А, в войска планируется начать в 2020 году.

    Россияне оставили множество положительных отзывов о многофункциональном «летающем радаре»

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #вкс рф #а-100
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