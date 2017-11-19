Видео первого полета «летающего радара» А-100 появилось в Сети
Москва, 19 ноября. В интернете появилось видео первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100.
Видео опубликовал телеканал «Звезда».
Телеканал «Звезда» публикует кадры первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. В ходе первого полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, а также работоспособность авионики и части целевой аппаратуры РТК. А-100 придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У. Он был создан на базе Ил-76МД-90А Еще больше новостей читайте на нашем сайте: tvzvezda.ru #tvzvezda #телеканалзвезда #А-100 #Самолет #РТК
18 ноября новейший российский самолет А-100 совершил первый полет. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что серийные поставки А-100, созданного на базе Ил-76МД-90А, в войска планируется начать в 2020 году.
Россияне оставили множество положительных отзывов о многофункциональном «летающем радаре»