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Происшествия
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Общество
Циклон отступил: паромное сообщение между Сахалином и материком восстановлено
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    Циклон отступил: паромное сообщение между Сахалином и материком восстановлено

    9:29  19 Ноября 2017
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    Циклон отступил: паромное сообщение между Сахалином и материком восстановлено

    Южно-Сахалинск, 19 ноября. Паромная переправа через Татарский пролив между Сахалином и Хабаровским краем, работа которой прерывалась из-за циклона, функционирует в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского главка МЧС России

    Паромы на переправе Ванино – Холмск снова начали ходить сегодня в 07.00 по местному времени.

    Как сообщалось ранее, переправа перестала работать днем 18 ноября. Ее закрыли в превентивных целях из-за подхода циклона к югу Сахалинской области. По последним данным метеорологов, фронт непогоды сместился в район Северо-Курильска, поэтому волнение в Татарском проливе уменьшилось.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #шторм #сахалин #циклон #паромы
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