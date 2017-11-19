Циклон отступил: паромное сообщение между Сахалином и материком восстановлено

Южно-Сахалинск, 19 ноября. Паромная переправа через Татарский пролив между Сахалином и Хабаровским краем, работа которой прерывалась из-за циклона, функционирует в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского главка МЧС России

Паромы на переправе Ванино – Холмск снова начали ходить сегодня в 07.00 по местному времени.

Как сообщалось ранее, переправа перестала работать днем 18 ноября. Ее закрыли в превентивных целях из-за подхода циклона к югу Сахалинской области. По последним данным метеорологов, фронт непогоды сместился в район Северо-Курильска, поэтому волнение в Татарском проливе уменьшилось.

