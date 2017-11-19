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Полиция США расследует 20 дел о сексуальных преступлениях в шоу-бизнесе
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    Полиция США расследует 20 дел о сексуальных преступлениях в шоу-бизнесе

    9:22  19 Ноября 2017
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    Полиция США расследует 20 дел о сексуальных преступлениях в шоу-бизнесе

    Лос-Анджелес, 19 ноября. Сотрудники правоохранительных органов расследуют практически 20 уголовных дел, которые касаются возможной причастности представителей шоу-индустрии к преступлениям на сексуальной почве. Об этом передает телеканал NBC News. 

    По данным телеканала, речь идет как о сексуальных домогательствах, так и об изнасилованиях. Сотрудники полиции Лос-Анджелеса в одних случаях установили причастных к преступлениям, но во многих расследование продолжается.

    Отмечается, что по 50% дел истек срок давности, поэтому подозреваемые смогут избежать наказания. Однако по преступлениям сексуального характера над несовершеннолетними решено отказаться от срока давности.

    Напомним, в минувшем месяце огромное количество женщин обвинили в домогательствах и изнасилованиях голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

    Полиция США расследует 20 дел о сексуальных преступлениях в шоу-бизнесе

    На днях сообщалось, что в принуждении к сексу несовершеннолетней поклонницы подозревают американского актера Сильвестра Сталлоне.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #изнасилование #секс-скандал #полиция #шоу-бизнес
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