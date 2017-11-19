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Донбасс: киевские силовики обстреляли ДНР из гранатометов и минометов
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    Донбасс: киевские силовики обстреляли ДНР из гранатометов и минометов

    9:09  19 Ноября 2017
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    Донбасс: киевские силовики обстреляли ДНР из гранатометов и минометов

    Донецк, 19 ноября. Оперативное командование Донецкой народной республики сообщило о 30 фактах обстрела территорий ДНР со стороны киевских силовиков.

    Уточняется, что под огнем ВСУ оказались 13 населённых пунктов республики. При этом украинские военные использовали артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

    Напомним, в апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. 

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #донбасс #обстрелы
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