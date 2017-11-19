Донбасс: киевские силовики обстреляли ДНР из гранатометов и минометов

Донецк, 19 ноября. Оперативное командование Донецкой народной республики сообщило о 30 фактах обстрела территорий ДНР со стороны киевских силовиков.

Уточняется, что под огнем ВСУ оказались 13 населённых пунктов республики. При этом украинские военные использовали артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, в апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

