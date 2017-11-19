Пять населенных пунктов остались без света из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 19 ноября. Пять населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Как рассказал представитель оперативного командования ДНР, обесточены населенные пункты Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Новая Таврия, Заиченко.

Данных о пострадавших нет. Информация по разрушениям уточняется.

Накануне боец ВСУ погиб при подрыве БТР на украинской мине в Донбассе.

Ранее представитель ДНР Руслан Якубов заявил, что ситуация в Донецкой народной республике из-за регулярных обстрелов ВСУ близка к срыву ранее заключенных договоренностей.