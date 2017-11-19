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Политика
Польша назвала российско-белорусские учения «вводом к горячей войне»
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    Польша назвала российско-белорусские учения «вводом к горячей войне»

    9:01  19 Ноября 2017
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    Польша назвала российско-белорусские учения «вводом к горячей войне»

    Оттава, 19 ноября. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич считает, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» указывают на то, что Россия «готовилась к агрессии». 

    Как передает «Укринформ», в ходе своего визита в Канаду министр заявил, что «россияне готовились не к обороне, а к агрессии».

    «[Учения] привлекали даже пуски баллистических ракет «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки», — аргументировал Мачеревич.

    Министр считает, что не является новой «холодной войной», а есть ничто иное как «ввод к горячей войне».

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ажиотаж вокруг учения «Запад-2017», созданный западными СМИ, прикрытием для возросшей активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, в том числе для отработки вопросов применения ядерного оружия.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #польша #учения #запад-2017
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