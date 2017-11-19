Польша назвала российско-белорусские учения «вводом к горячей войне»

Оттава, 19 ноября. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич считает, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» указывают на то, что Россия «готовилась к агрессии».

Как передает «Укринформ», в ходе своего визита в Канаду министр заявил, что «россияне готовились не к обороне, а к агрессии».

«[Учения] привлекали даже пуски баллистических ракет «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки», — аргументировал Мачеревич.

Министр считает, что не является новой «холодной войной», а есть ничто иное как «ввод к горячей войне».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ажиотаж вокруг учения «Запад-2017», созданный западными СМИ, прикрытием для возросшей активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, в том числе для отработки вопросов применения ядерного оружия.