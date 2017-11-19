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Происшествия
Четыре человека получили ранения при взрыве газа в Германии
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    Четыре человека получили ранения при взрыве газа в Германии

    9:02  19 Ноября 2017
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    Четыре человека получили ранения при взрыве газа в Германии

    Берлин, 19 ноября. Четыре человека получили ранения при взрыве газа в жилом доме в Германии. Чрезвычайное происшествие случилось в минувшую субботу, 18 ноября, в городе Зальцгиттер. Об этом пишет в воскресенье Hannoversche Allgemeine. 

    По данным портала, пострадавшие с тяжелыми травмами были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения. В результате взрыва поврежден фасад дома и выбиты стекла.

    В настоящее время причины случившегося неизвестны, пишет «Газета.Ru»

    Напомним, ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в населенном пункте Эндирейаул в Дагестане. В результате взрыва ранения получила девушка. 

    Автор: Дана Балан
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    #взрыв #германия #зальцгиттер
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