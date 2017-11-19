Четыре человека получили ранения при взрыве газа в Германии

Берлин, 19 ноября. Четыре человека получили ранения при взрыве газа в жилом доме в Германии. Чрезвычайное происшествие случилось в минувшую субботу, 18 ноября, в городе Зальцгиттер. Об этом пишет в воскресенье Hannoversche Allgemeine.

In #Salzgitter hat es bei einer Gasexplosion in einem vierstöckigen Wohnblock viele Verletzte gegeben. https://t.co/0JxqAs9We3 — HAZ (@HAZ) November 18, 2017

По данным портала, пострадавшие с тяжелыми травмами были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения. В результате взрыва поврежден фасад дома и выбиты стекла.

В настоящее время причины случившегося неизвестны, пишет «Газета.Ru».

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в населенном пункте Эндирейаул в Дагестане. В результате взрыва ранения получила девушка.