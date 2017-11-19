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Минобороны Аргентины раскрыло детали о полученных сигналах с пропавшей подлодки
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    Минобороны Аргентины раскрыло детали о полученных сигналах с пропавшей подлодки

    8:48  19 Ноября 2017
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    Минобороны Аргентины раскрыло детали о полученных сигналах с пропавшей подлодки

    Буэнос-Айрес, 19 ноября. В военном ведомстве Аргентины рассказали детали о полученных сигналах с пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» (San Juan). Об этом сообщает агентство AFP. 

    По данным оборонного ведомства страны, ВМС Аргентины получили семь спутниковых сигналов, которые были приняты с 10.52 по местному времени (16.52 мск) до 15.42 (21.42 мск) разными военными базами, но наладить контакт не получилось. 

    На данный момент в ведомстве изучают данные сигналы.

    Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны Аргентины зафиксировало сигналы с пропавшей подлодки «Сан-Хуан».

    В минувшую пятницу, 17 ноября, боевая подлодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины пропала возле берегов страны. На ее борту могут находиться 44 человека.

    Автор: Дана Балан
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    #аргентина #подлодка #сан хуан #вмс аргентины
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