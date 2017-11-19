Минобороны Аргентины раскрыло детали о полученных сигналах с пропавшей подлодки

Буэнос-Айрес, 19 ноября. В военном ведомстве Аргентины рассказали детали о полученных сигналах с пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» (San Juan). Об этом сообщает агентство AFP.

По данным оборонного ведомства страны, ВМС Аргентины получили семь спутниковых сигналов, которые были приняты с 10.52 по местному времени (16.52 мск) до 15.42 (21.42 мск) разными военными базами, но наладить контакт не получилось.

Distress signals detected from missing Argentine submarine with 44 crew aboard. Brazil, Britain, Chile and the United States helping in search for vessel last heard from on Wednesdayhttps://t.co/o9U9cQ1nM6 pic.twitter.com/bt0cZMcpth — AFP news agency (@AFP) November 19, 2017

На данный момент в ведомстве изучают данные сигналы.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны Аргентины зафиксировало сигналы с пропавшей подлодки «Сан-Хуан».

В минувшую пятницу, 17 ноября, боевая подлодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины пропала возле берегов страны. На ее борту могут находиться 44 человека.