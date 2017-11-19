Госдеп США приостановил работу миссии Организации освобождения Палестины

Вашингтон, 19 ноября. Госдепартамент США отозвал разрешение на работу в Вашингтоне представительства Организации освобождения Палестины (ООП).

Такое решение было принято для исполнения условий, поставленных конгрессом США, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. В Госдепе отметили, что не прерывают отношения с ООП и не собираются прекращать работу с палестинскими властями, а также надеются, что закрытие будет недолгим.

В ответ власти Палестины назвали это решение «сильным ударом по нашим двусторонним отношениям» и пригрозили прервать все контакты с США на время закрытия их представительства в Вашингтоне.

Ранее Палестина отреагировала на предложенный Трампом способ закончить конфликт с Израилем, заявив, что слова президента США являются бессмысленными.