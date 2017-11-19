Анархисты облили краской полицейский участок в США

Филадельфия, 19 ноября. Группа анархистов совершила нападение на участок полиции в Филадельфии, залив его краской и забросав листовками с пропагандой.

Как сообщает Fox News, налетчики выкрикивали радикальные лозунги, направленные против полиции США, а также разбрасывали пропагандистские листовки. В завершение злоумышленники облили здание и окружающие его объекты краской.

По камерам наблюдения видно, что в налете принимали участие от 10 до 12 человек, спрятавшиеся под темной одеждой и черными масками.

В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент никого из нарушителей задержать не удалось.