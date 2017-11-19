У нас эти стволы — экзотика: оружие НАТО исчезло из воинской части ВСУ

Луганск, 19 ноября. В воинских частях оперативного командования Вооруженных сил Украины «Север» без вести пропало оружие. Исчезли не только образцы производства СССР, но и стоящие на вооружении стран Североатлантического альянса. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР).

По имеющимся данным, накануне на горячую линию луганского ведомства поступило сообщение о том, что в воинских частях оперативного командования ВСУ «Север» в настоящее время идет расследование исчезновения оружия.

«Не исключено, что эти «стволы» просто украли, возможно, что даже для чьей-нибудь коллекции. У нас ведь такое — экзотика», — сообщил собеседник.

Источник передал диспетчерам линии ряд подтверждающих эту информацию служебных документов, а также список пропавшего оружия, сообщает «Русская весна».

Согласно данному списку из указанной воинской части пропали три разные винтовки, пистолет-пулемет UZI, пистолет Макарова и автомат АКС-74.

Напомним, минувшим летом в ДНР сообщали, что солдаты ВСУ распродают оружие за копейки.