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Украина передаст США «опыт борьбы с россиянами» в обмен на оружие — Климкин
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    Украина передаст США «опыт борьбы с россиянами» в обмен на оружие — Климкин

    8:10  19 Ноября 2017  /обновлено: 8:11  19 Ноября 2017
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    Украина передаст США «опыт борьбы с россиянами» в обмен на оружие — Климкин

    Киев, 19 ноября. Глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что страна получит от США оружие в обмен на «опыт борьбы с россиянами».

    Министр заявил, что Украине нужны американские «оборудование, логистическая поддержка и тренировки».

    «Это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о «Джавелинах», а обо всем», — цитирует министра «Укринформ».

    Климкин не смог назвать точную дату получения вооружений, но заявил, что ведомство уже работает в этом направлении.

    Ранее СМИ сообщали, что Совет национальной безопасности США будет рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине средства для закупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin («Джавелин»). Речь идет о сумме в 47 млн долларов.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #украина #вооружения
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