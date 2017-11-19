Киев, 19 ноября. Глава МИД Украины Павел Климкин убежден, что страна получит от США оружие в обмен на «опыт борьбы с россиянами».

Министр заявил, что Украине нужны американские «оборудование, логистическая поддержка и тренировки».

«Это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о «Джавелинах», а обо всем», — цитирует министра «Укринформ».

Климкин не смог назвать точную дату получения вооружений, но заявил, что ведомство уже работает в этом направлении.

Ранее СМИ сообщали, что Совет национальной безопасности США будет рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине средства для закупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin («Джавелин»). Речь идет о сумме в 47 млн долларов.