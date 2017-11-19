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Один из любимых дизайнеров Наоми Кэмпбелл умер во Франции
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    Один из любимых дизайнеров Наоми Кэмпбелл умер во Франции

    8:13  19 Ноября 2017
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    Один из любимых дизайнеров Наоми Кэмпбелл умер во Франции

    Нью-Йорк, 19 ноября. Французский модельер Аззедин Алайя (Alaia Azzedine) скончался на 78-м году жизни от сердечной недостаточности. Об этом передает агентство AFP.

    Алайя родился в Тунисе, в 19 лет переехал в столицу Франции и поступил в Школу изящных искусств на курс скульптуры, но позже понял, что хочет заниматься модой. Он устроился ассистентом в дом Christian Dior, однако не проработал там и нескольких дней.

    Первые собственные коллекции Алайя представил в конце 1960-х годов, а спустя 20 лет открыл собственный модный дом, сообщает «Газета.Ru».

    Один из любимых дизайнеров Наоми Кэмпбелл умер во Франции

    Основатель модного дома Azzedine Alaїa был одним из любимых модельеров певиц Тины Тернер, Мадонны и Джанет Джексон. Пантера модной индустрии Наоми Кэмпбелл даже назвала его «Папа».

    Автор: Дана Балан
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    #мадонна #мода #джексон #алайя #кэмпбелл
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