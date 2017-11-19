Один из любимых дизайнеров Наоми Кэмпбелл умер во Франции

Нью-Йорк, 19 ноября. Французский модельер Аззедин Алайя (Alaia Azzedine) скончался на 78-м году жизни от сердечной недостаточности. Об этом передает агентство AFP.

Fashion giant Azzedine Alaia, who, designed gowns for such figures as Naomi Campbell and Michelle Obama, dies at 77 https://t.co/Gm7PCFOk1d pic.twitter.com/3jmlJ8yID0 — AFP news agency (@AFP) November 18, 2017

Алайя родился в Тунисе, в 19 лет переехал в столицу Франции и поступил в Школу изящных искусств на курс скульптуры, но позже понял, что хочет заниматься модой. Он устроился ассистентом в дом Christian Dior, однако не проработал там и нескольких дней.

Первые собственные коллекции Алайя представил в конце 1960-х годов, а спустя 20 лет открыл собственный модный дом, сообщает «Газета.Ru».

Основатель модного дома Azzedine Alaїa был одним из любимых модельеров певиц Тины Тернер, Мадонны и Джанет Джексон. Пантера модной индустрии Наоми Кэмпбелл даже назвала его «Папа».