Соцсети обсуждают еду будущих военных летчиков Украины с тараканами

Киев, 19 ноября. Пользователи соцсетей с иронией откликнулись на новость о том, что будущих военных летчиков на Украине кормили личинками и тараканами.

Шокирующими результатами проверки столовой Национального Университета Воздушных сил им. Кожедуба в социальной сети Facebook поделился главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Новость вызвала острую реакцию пользователей соцсетей.

Некоторые комментаторы принялись иронизировать, указывая на тесные отношения Украины с НАТО и Евросоюзом.

Это по стандартам нато, нужно терпеть — mill (@ucity_jordan) November 18, 2017

«Кормили по европейски, как хотели», — прокомментировал новость пользователь Аркадий Голиков.

Другие напомнили, к чему привел подобный рацион на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».

Грядёт бунт на корабле... — Afeldt Alex ???????????????? (@afeldtalexander) November 18, 2017

Нашлись и те, кто попытался найти положительные стороны.

«Странно, весь Индокитай кормится тараканами, и не жалуются ... даже добавки просят. Привередничают «украинские соколы», такой доппаек», — написал в социальной сети Facebook пользователь Герман Латышев.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что проверка Национального Университета Воздушны сил им. Кожедуба проводится в связи с делом о хищениях, по которому уже задержаны руководитель вуза и его заместитель.