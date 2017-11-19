Соцсети обсуждают еду будущих военных летчиков Украины с тараканами
Киев, 19 ноября. Пользователи соцсетей с иронией откликнулись на новость о том, что будущих военных летчиков на Украине кормили личинками и тараканами.
Шокирующими результатами проверки столовой Национального Университета Воздушных сил им. Кожедуба в социальной сети Facebook поделился главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Новость вызвала острую реакцию пользователей соцсетей.
Некоторые комментаторы принялись иронизировать, указывая на тесные отношения Украины с НАТО и Евросоюзом.
Это по стандартам нато, нужно терпеть— mill (@ucity_jordan) November 18, 2017
«Кормили по европейски, как хотели», — прокомментировал новость пользователь Аркадий Голиков.
Другие напомнили, к чему привел подобный рацион на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».
Грядёт бунт на корабле...— Afeldt Alex ???????????????? (@afeldtalexander) November 18, 2017
Нашлись и те, кто попытался найти положительные стороны.
«Странно, весь Индокитай кормится тараканами, и не жалуются ... даже добавки просят. Привередничают «украинские соколы», такой доппаек», — написал в социальной сети Facebook пользователь Герман Латышев.
Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что проверка Национального Университета Воздушны сил им. Кожедуба проводится в связи с делом о хищениях, по которому уже задержаны руководитель вуза и его заместитель.