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Происшествия
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#Соцсети
Соцсети обсуждают еду будущих военных летчиков Украины с тараканами
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    Соцсети обсуждают еду будущих военных летчиков Украины с тараканами

    8:05  19 Ноября 2017
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    Соцсети обсуждают еду будущих военных летчиков Украины с тараканами

    Киев, 19 ноября. Пользователи соцсетей с иронией откликнулись на новость о том, что будущих военных летчиков на Украине кормили личинками и тараканами.

    Шокирующими результатами проверки столовой Национального Университета Воздушных сил им. Кожедуба в социальной сети Facebook поделился главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Новость вызвала острую реакцию пользователей соцсетей.

    Некоторые комментаторы принялись иронизировать, указывая на тесные отношения Украины с НАТО и Евросоюзом.

    «Кормили по европейски, как хотели», — прокомментировал новость пользователь Аркадий Голиков.

    Другие напомнили, к чему привел подобный рацион на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».

    Нашлись и те, кто попытался найти положительные стороны.

    «Странно, весь Индокитай кормится тараканами, и не жалуются ... даже добавки просят. Привередничают «украинские соколы», такой доппаек», — написал в социальной сети Facebook пользователь Герман Латышев.

    Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что проверка Национального Университета Воздушны сил им. Кожедуба проводится в связи с делом о хищениях, по которому уже задержаны руководитель вуза и его заместитель.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #таракан #еда #соцсети #комментарии #курсанты
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