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Новороссия
Донбасс: ВСУ 12 раз обстреляли территорию ЛНР
Новороссия
Донбасс: ВСУ 12 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    7:59  19 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 19 ноября. Вооруженные силы Украины более 10 раз минувшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР. 

    По данным военного ведомства республики, за прошлый день киевские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты ЛНР из минометов и гранатометов. 

    Под обстрел ВСУ попали районы семи населенных пунктов, среди которых Нижнее Лозовое, Долгое, Калиново, Веселогоровка, Логвиново, Голубовское, а также Калиновка.

    Донбасс: ВСУ 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    В общей сложности по территории ЛНР было выпущено 275 снарядов и мин. 

    В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине.

    Автор: Дана Балан
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #новороссия
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