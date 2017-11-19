Донбасс: ВСУ 12 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 19 ноября. Вооруженные силы Украины более 10 раз минувшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства республики, за прошлый день киевские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты ЛНР из минометов и гранатометов.

Под обстрел ВСУ попали районы семи населенных пунктов, среди которых Нижнее Лозовое, Долгое, Калиново, Веселогоровка, Логвиново, Голубовское, а также Калиновка.

В общей сложности по территории ЛНР было выпущено 275 снарядов и мин.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине.