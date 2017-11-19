NASA показало на видео, как изменилась Земля за последние 20 лет

Вашингтон, 19 ноября. NASA представило видеоролик о последствиях изменения климата на Земле за минувшие 20 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Эксперт эксперимента океанограф Джереми Верделл рассказал, что это похоже на дыхание планеты и перемотку времени. В ролике можно увидеть, как значительно за два десятилетия изменился размер ледников и снежных покровов на планете. Изменениям подверглись и океаны, где количество живых организмов то увеличивалось, то уменьшалось и сейчас наблюдается множество «биологических пустот» - мест, откуда практически исчезла вся жизнь.

Создатели проекта рассчитывают, что видео заставит людей задуматься о важности решения экологических проблем.

Видео было создано на основе съемок спутников и будет дополняться и совершенствоваться с появлением новых сверхчувствительных спутников и компьютерных технологий.