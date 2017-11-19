Loser of all time: Трамп назвал Клинтон самой большой неудачницей в истории

Вашингтон, 19 ноября. Американский лидер Дональд Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter назвал неудачницей проигравшую ему на президентских выборах минувшего года Хиллари Клинтон.

«Жуликоватая Хиллари Клинтон — худший (и наибольший) лузер всех времен. Она просто не может остановиться, и это хорошо для Республиканской партии», — написал он.

Crooked Hillary Clinton is the worst (and biggest) loser of all time. She just can’t stop, which is so good for the Republican Party. Hillary, get on with your life and give it another try in three years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2017

Кроме того, он призвал ее принять участие в выборах снова, но только в 2020 году, передает телеканал «360».

Ранее Клинтон заявила, что у нее есть «множество вопросов в отношении законности» прошлогодних выборов главы Белого дома.