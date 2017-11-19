Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
NASA показало на видео, как изменилась Земля за последние 20 лет
Политика
Loser of all time: Трамп назвал Клинтон самой большой неудачницей в истории
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Loser of all time: Трамп назвал Клинтон самой большой неудачницей в истории

    7:52  19 Ноября 2017
    59

    Loser of all time: Трамп назвал Клинтон самой большой неудачницей в истории

    Вашингтон, 19 ноября. Американский лидер Дональд Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter назвал неудачницей проигравшую ему на президентских выборах минувшего года Хиллари Клинтон. 

    «Жуликоватая Хиллари Клинтон — худший (и наибольший) лузер всех времен. Она просто не может остановиться, и это хорошо для Республиканской партии», — написал он. 

    Кроме того, он призвал ее принять участие в выборах снова, но только в 2020 году, передает телеканал «360».

    Ранее Клинтон заявила, что у нее есть «множество вопросов в отношении законности» прошлогодних выборов главы Белого дома.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #хиллари клинтон #сша #трамп #политика
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        3:34   19 Ноября 2017
        1646
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        2739
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        4440
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        1566