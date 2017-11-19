Столтенберг повторно попросил прощения у Эрдогана

Брюссель, 19 ноября. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг повторно принес извинения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану из-за инцидента на учениях НАТО в Норвегии. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал NTV.

Повторные извинения генсек НАТО принес в телефонном разговоре с Эрдоганом. Столтенберг выразил надежду, что инцидент не повлияет на отношения Турции с Североатлантическим альянсом и пообещал принять меры, чтобы подобные происшествия не случились вновь.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что на проходящих в Норвегии учениях НАТО «Трехзубое копье‐2017» изображения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и основателя республики Мустафы Ататюрка оказались на стенде с фотографиями врагов Альянса.

Позже Газета.ru сообщила, что президент Турции отказался принимать извинения командования НАТО, заявив, что «вопрос не может быть разрешен простым извинением».