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Звезда «Питтсбурга» объяснил, почему присоединился к движению «Команда Путина»
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    Звезда «Питтсбурга» объяснил, почему присоединился к движению «Команда Путина»

    8:00  19 Ноября 2017
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    Звезда «Питтсбурга» объяснил, почему присоединился к движению «Команда Путина»

    Москва, 19 ноября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин рассказал, почему присоединился к движению «Команда Путина» (Putin Team). 

    По словам российского хоккеиста, президент России Владимир Путин должен знать, что его поддерживают.

    «Мы хотим, чтобы он понимал, что мы поддерживаем его. Мы играем здесь. Находимся далеко, но понимаем, что происходит. Мы пытаемся быть вместе», — подчеркнул он. 

    Малкин напомнил, что следующий год станет крайне сложным, поскольку в России пройдут и президентские выборы, и первенство мира по футболу, передает RT.

    Он также добавил, что своим вступлением в «Команду Путина» он хотел поддержать не только главу российского государства, но и весь российский спорт.

     

    Putin team. Я в команде @aleksandrovechkinofficial

    A post shared by Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) on

    Помимо этого, нападающий «Питтсбург Пингвинс» заявил, что не боится никакой реакции из-за присоединения к «Команде Путина». 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #хоккей #спорт #малкин #питтсбург
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